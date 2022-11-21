اشتية: إسرائيل تحضر لحرب على الفلسطينيين بقيادة المستوطنين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، العالم إلى رفض الاستيطان والقتل والدمار، وتدفيع إسرائيل ثمن سياساتها العدوانية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تتحضر لإعلان حرب على الفلسطينيين بقيادة المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، "إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإنها بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين".

وأمام هذا المشهد الذي يضم أحزابا تريد أن تشعل فتيل القتل والدمار، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "العالم مطالب الآن أن يقول بصوت عال أنه يرفض هذه السياسة، وأنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق شعبنا".

واعتبر اشتية أن ما جرى في تل الرميدة، وباب الزاوية، وشارع الشهداء في الخليل، نموذجا لما سوف تتجه نحوه الأمور من تصعيد تتلاشى فيه المسافة بين الجيش والمستوطنين، فهم فريق واحد.

ولمناسبة يوم الطفل العالمي، وجه رئيس الوزراء التحية لأطفال فلسطين، خاصة الذين حرمهم الاحتلال من طفولتهم وبراءتهم وحياتهم العادية.

فمنذ بداية العام استشهد أكثر من 40 طفلا فلسطينيا شهداء، وتم تسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال لأطفالنا، وما يزال حوالي 160 منهم في سجون الاحتلال، إضافة إلى أن الهدم وخطره الذي يطال حاليًا مدرسة في عين سامية قرب رام الله، وأخرى في مسافر يطا، علاوة على الانتهاكات اليومية التي تعيشها مدارس القدس والبلدة القديمة من الخليل، ومدارس الساوية، واللبن وغيرها.

ودعا المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجباتها في صون حقوق الأطفال الفلسطينيين، وفي فضح سياسات الاحتلال، ومساءلته عن جرائمه بحقهم.

وناقش مجلس الوزراء مشاريع في البنية التحتية، ومجموعة قوانين متعلقة بقطاع المؤسسات المالية، وقضية محورية متعلقة بالسياسة الوطنية للصناعة، كما يستمع إلى تقارير أمنية، ومالية، وصحية، وغيرها.