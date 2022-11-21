اقتحام للأقصى والاحتلال يقطع أشجارا ببيت لحم

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت 4 شبان من أبو ديس، فيما قطعت سلطات الاحتلال أشجارا في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في ساحاته، وأدت طقوسا تلمودية، وتحديدا في الجهة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة.

ومنعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والفلسطينيين من مسار الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، من بلدة أبو ديس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد داوود الحلبية، وإسماعيل أحمد جاموس، ومحمد أبو هلال، ونجله أمجد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وعلى صعيد اعتداءات الاحتلال، قطعت قوات الاحتلال أشجارا حرجية على المدخل الرئيسي لبلدة بيت فجار، قضاء بيت لحم.

وأفاد الناشط الإعلامي حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال قطعّت تسعة أشجار حرجية عند المدخل الغربي للبلدة.