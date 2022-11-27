إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله قرب باقة الغربية

أصيب عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عندما حاول تجاوز جدار الفصل العنصري بمساره قرب بلدة باقة الغربية غرب بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال طاردت العمال أثناء عودتهم من أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948، وأطلقت الأعيرة النارية تجاههم، وأصابت أحدهم وقامت باعتقاله، ولم تعرف هويته بعد، دون أن يعلن عن طبيعة إصابته.

وكان الشاب رابي عرفة رابي، استشهد في أواخر شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، برصاص قوات الاحتلال، قرب جدار الفصل العنصري، بمحاذاة الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، جنوب شرق قلقيلية، اثناء توجهه إلى مكان عمله بأراضي الـ48.

ويقدر عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنحو 173.4 ألف في الربع الأول من العام 2022، إضافة إلى 31 ألفا يعملون في المستوطنات، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

مناورات عسكرية للاحتلال في الضفة

يأتي ذلك، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن بدء مناورات عسكرية شاملة في الضفة الغربية المحتلة، تنتهي الخميس المقبل.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، أن "المناورات تشمل جميع الفرق العسكرية العاملة في الضفة".

وأشار إلى أنه "سيتم التدرب على الكثير من السيناريوهات العسكرية الخاصة بفرص التصعيد المحتملة".

ولفت إلى أنه "سيلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش في شتى مناطق الضفة خلال ذروة المناورات وفي مناطق التماس والجدار".