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إصابات بينها حرجة في مواجهات مع الاحتلال جنوبي الضفة

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 23:24

إصابات بينها حرجة في مواجهات مع الاحتلال جنوبي الضفة
قوات الاحتلال في منطقة الخليل (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين، مساء الإثنين، بجراح متفاوتة الخطورة، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، في الضفة الغربية، فيما تزعم التقارير الإسرائيلية أن الشبان "حاصروا" مركبة عسكرية "دخلت" إلى البلدة، و"رشقوها بالحجارة والعبوات المتفجرة".

وأفادت الطواقم الطبية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة على الشبان في بلدة بيت أمر، بعد اقتحامها بواسطة عدد كبير من الآليات العسكرية، وأشارت المصادر إلى إصابة فلسطيني بجراح خطيرة وآخر بحالة حرجة، برصاص الاحتلال الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

ووفقا للبيانات التي أوردتها طواقم جمعية "الهلال الأحمر"، فإن "المواجهات العنيف" مع الاحتلال أسفرت عن 11 إصابات من بينها 8 بالرصاص الحي و3 اختناقا بالغاز المسيل للدموع، ولفتت إلى أن إحدى الإصابات "حرجة جدا" من جراء إصابة شاب برصاصة في رأسه.

وأوضحت "الهلال الأحمر" أن طواقمها تعاملت مع "إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر والرجل"، وأخرى "حرجة جدا" نقلت إلى المستشفى، وفي بيان لاحقا أفادت بأن الطواقم تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص، من بينها إصابتان بحالة خطيرة، بالإضافة إلى 3 إصابات بالغاز.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكا مسلحا اندلع بين الشبان الفلسطينيين في بيت أمر وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة. فيما زعمت التقارير الإسرائيلية فإن الشبان الفلسطينيين هاجموا آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال "دخلت" إلى بيت أمر.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مجموعة من الشبان في بلدة بيت أمر"، وأشارت إلى "عدد من الإصابات بعضها في حالة حرجة". كما ذكرت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتواجد فيها المصابون في بيت أمر".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة "لتخليص الجنود المحاصرين داخل الجيب العسكري في بيت أمر في محاولة لإنقاذهم". وادعت أن الشبان الفلسطينيين "ألقوا الحجارة وعبوات متفجرة محلية الصنع" على "الجنود المحاصرين داخل الآلية العسكرية" في البلدة الواقعة شمال الخليل.

كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الجيب العسكري دخل إلى بيت أمر أثناء تدريب لقوات الاحتلال في المنطقة، وقالت إنه في أعقاب ذلك، أوقف الجيش الإسرائيلي التدريب لتشارك القوات المشاركة في اقتحام بيت أمر. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة الفلسطينية.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#مواجهات
#بيت أمر
#الخليل

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