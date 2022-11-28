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11 عملا مقاوما واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 07:09

11 عملا مقاوما واعتقالات بالضفة والقدس
تصاعد وتيرة المقاومة بالضفة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بالضفة وعاثت خرابا بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 10 شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي صبري جبريل من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، والأسير المحرر أنس مسكاوي، ومصطفى الهندي من بلدة قلقيلية، ومحمد رياض بني عودة من طمون جنوب طوباس، ومحمد معلا من البيرة.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما وداهمت العديد من المنازل، حيث قامت باعتقال كل من، وسام كنعان الخطيب، ويحيى سلام الخطيب، وأيمن خضر صلاح الدين، وعيسى عسكر الخطيب، وسالم عيد الخطيب.

11 عملا مقاوما في الضفة

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية تواصلا في عمليات المقاومة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وسجلت 11 عملاً مقاوماً منها عملية إطلاق نار وتصد للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم، إلى جانب مواجهات وإلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب نقطة عسكرية على جبل عيبال في مدينة نابلس، وأصيب مستوطنان اثنان رشقا بالحجارة في القدس المحتلة.

وتصدى فلسطينيون لأربعة اعتداءات للمستوطنين، تخللها تحطيم مركبة مستوطنين، واندلاع 5 مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي القدس المحتلة، ألقى شبان الحجارة صوب مستوطن في بيت حنينا، تخللها إلقاء حجارة وتصديا للمستوطنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عابود برام الله، وتمكن خلالها الشبان من رشق جنود الاحتلال بالحجارة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

كما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في بلدة رمانة بجنين، ضمن تواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا واضحا خلال الآونة الأخيرة.

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