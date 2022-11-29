تشييع الشهداء الثلاثة ببيت ريما وبيت أمر

شيع حشد من أهالي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عصر اليوم الثلاثاء، الشهيدين الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن الريماوي، واللذين استشهدا فجرا بعد إصابتهما برصاص الاحتلال في بلدة كفر عين، كما شيع، أهالي بلدة بيت أمر قضاء الخليل، جثمان الشهيد مفيد اخليل، الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة حاشدة من أمام مستشفى مجمع فلسطين الطبي برام الله، ثم جاب المشيعون بالشهيدين الشقيقين الريماوي شوارع المدينة وصولا لحرم جامعة بيرزيت.

وردد المشيعون هتافات وطنية وأخرى منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسط حضور شعبي وفصائلي حاشد.

وبعد الجنازة التي أُقيمت بحرم جامعة بيرزيت تم نقل الشهيدين إلى منزل عائلتهما في قرية بيت ريما؛ لوداعهما للمرة الأخيرة من قبل ذويهم.

وأدّى المشيعون صلاة العصر والجنازة عليهما في مسجد أبو بكر الصديق قبل أن يوارى جثمانيهما الثرى في مقبرة بيت ريما.

وعم إضراب شامل بلدة بيت ريما، كما أعلنت جامعة بيرزيت الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، حدادا على أرواح الشهدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي.

تشييع جثمان الشهيد اخليل بالخليل

وفي وقت سابق اليوم، شيع أهالي بلدة بيت أمر شمال قضاء الخليل جثمان الشهيد مفيد اخليل، الذي اسشتهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الأهلي في الخليل، باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة بيت أمر، لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، ودفنه في مقبرة البلدة.

وحاولت قوات الاحتلال منع وصول جنازة الشهيد إلى المقبرة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين المشيعين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.