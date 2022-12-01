الاحتلال يدين فلسطينيًّا بقتل مستوطن عام 2015

أدانت محكمة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير معاذ حامد، بالتسبب عمدا في مقتل المستوطن ملاخي روزنفيلد وإصابة ثلاثة آخرين في عملية إطلاق النار التي وقعت في التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو 2015، بمحاذاة مستوطنة "كيده" بالضفة الغربية.

وكان حامد، الذي تزعم أجهزة أمن الاحتلال أنه يترأس خلية لـ"حماس"، قد اعتقل في قرية سلواد في نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الفلسطينية منذ وقوع العملية.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، فقد أدين حامد، بالإضافة إلى ما تمّ ذكره، "بالعضوية والنشاط في منظّ/ة محظورة، وجرائم أمنية أخرى".

وزعمت أنه سيتمّ الاستماع إلى "حجج" حامد، للاعتراض على عقوبته، بعد أكثر من شهر.

وبحسب لائحة الاتهام، "أنشأ حامد خلية إرهابية عسكرية نيابة عن حماس، لتنفيذ عمليات ضدّ إسرائيليين، وخطط للعملية".

وزعمت أنه "هو نفسه أطلق النار على السيارة التي كان يقودها روزنفيلد وثلاثة آخرون. حتى أنه حوكم على عملية إطلاق نار أخرى كان قد نفذها في ذلك الشهر"، بحسب ("كان 11").

وفي عام 2012، أدين حامد "بالتآمر لارتكاب عملية إطلاق نار على قوات الأمن (الإسرائيلية)"، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام. وفي عام 2014 كان رهن الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال، يزعم أنه ناشط في "حماس".

وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت أن خليّة تنتمي لحركة حماس في الضفة الغربية، ضالعة في عملية إطلاق النار التي وقعت بمحاذاة مستوطنة "كيده"، وقتل خلالها المستوطن ملاخي روزنفيلد وإصابة ثلاثة آخرين.

وتزعم التحقيقات أن المسؤول عن الخلية من محرري صفقة وفاء الأحرار، وأحد نشطاء حماس المتواجد في الأردن، ويدعى أحمد نجار، ويتهم بأنه يعمل من هناك على توجيه العمليات بالضفة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، حينها، أن "عددا من أعضاء الخلية معتقلون لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية ومن بينهم معاذ حامد، الذي كان على تواصل مع النجار وقام بتنفيذ العمليتين المذكورتين، وذلك بالإضافة لأحمد شبراوي، الذي شارك في العمليات أيضًا وكانت أسلحة العمليات بحوزته".

وبالإضافة إليهما فقد اعتقل "الشاباك" كلا من فايز حامد، وأمجد النجار وهو شقيق أحمد ويقطن بلدة سلواد شمالي رام الله.