  2. فلسطينيات
  3. أخبار

العثور على المختطف أشرف خنفر من طولكرم

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 08:32

العثور على المختطف أشرف خنفر من طولكرم
الأسير المحرر الضرير أشرف خنفر
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، صباح اليوم الجمعة أن "الشرطة عثرت على المواطن المختطف من طولكرم في حلحول، شمال الخليل، بصحة جيدة. وقبضت على عدد من الأشخاص المشتبه فيهم".

وسادت حالة من القلق عائلة خنفر في مدينة طولكرم بالضفة الغربية على ابنها الأسير المحرر الضرير أشرف خنفر (39 عاما)، والذي اختطفه مسلحون مجهولون من منزله عدة أيام.

ووثقت كاميرات المراقبة قيام مجهولين طرقوا باب منزل أشرف خنفر (متزوج ووالد لخمسة أطفال) في الحارة الشمالية لطولكرم، الساعة الرابعة فجر الأحد، وحين سأل عن الطارق، رد عليه أشخاص باللغة العبرية، فطلب من زوجته فتح الباب سريعا لتلافي تفجير الباب كما يفعل جنود الاحتلال عادة.

بودكاست عرب 48

#طولكرم
#الخليل
#حلحول
#اختطاف

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لنابلس
إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لنابلس

2022-12-02

مصرع نادر جويلس من الطور في حادث طرق قرب أريحا
مصرع نادر جويلس من الطور في حادث طرق قرب أريحا

2022-12-02

إصابة فلسطينيّ برصاص الاحتلال قرب بيت دقو
إصابة فلسطينيّ برصاص الاحتلال قرب بيت دقو

2022-12-01

الأكثر قراءة

شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين

شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين

2022-12-01
مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

2022-12-01
مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة الفلسطينية بأنها

مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان معاد"

2022-12-01
الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر إحياء الذكرى الـ75 للنكبة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر إحياء الذكرى الـ75 للنكبة

2022-12-01
دعوة الفاشي بن غفير لحفل يوم الاستقلال بسفارة الإمارات

دعوة الفاشي بن غفير لحفل يوم الاستقلال بسفارة الإمارات

2022-12-01