العثور على المختطف أشرف خنفر من طولكرم

أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، صباح اليوم الجمعة أن "الشرطة عثرت على المواطن المختطف من طولكرم في حلحول، شمال الخليل، بصحة جيدة. وقبضت على عدد من الأشخاص المشتبه فيهم".

وسادت حالة من القلق عائلة خنفر في مدينة طولكرم بالضفة الغربية على ابنها الأسير المحرر الضرير أشرف خنفر (39 عاما)، والذي اختطفه مسلحون مجهولون من منزله عدة أيام.

ووثقت كاميرات المراقبة قيام مجهولين طرقوا باب منزل أشرف خنفر (متزوج ووالد لخمسة أطفال) في الحارة الشمالية لطولكرم، الساعة الرابعة فجر الأحد، وحين سأل عن الطارق، رد عليه أشخاص باللغة العبرية، فطلب من زوجته فتح الباب سريعا لتلافي تفجير الباب كما يفعل جنود الاحتلال عادة.