  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تظاهرة ضدّ سياسة الهدم في القدس المحتلّة

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 16:36

تظاهرة ضدّ سياسة الهدم في القدس المحتلّة
("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، قبالة مبنى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، ضد سياستها في هدم المنازل الفلسطينية.

وهتف عشرات من الفلسطينيين، الذين انضم إليهم نشطاء سلام، ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وهدم المنازل.

("الأناضول")

وجاءت التظاهرة بعد إعلام بلدية الاحتلال، سكان بناية تضم 12 وحدة سكنية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية، بقرار هدم البناية حتى غدا الأربعاء، بزعم "البناء غير المرخص".

وقال فتحي الرجبي، وهو أحد السكان، خلال الوقفة: "لو كانت البناية لشخص يهودي لكانوا سمحوا له بالبقاء في شقته ومنحوه رخصة بناء أيضا، ولكن إذا كان الشخص عربيا فإنهم يهدمون بيته".

("الأناضول")

وأضاف: "تقولون إنكم تطبقون الديمقراطية ولكن الديمقراطية تعني أن تعاملونا كما تعاملون أنفسكم (الإسرائيليين) إنها ديمقراطية كذب".

وتابع الرجبي: "ما يجري هي عنصرية، رئيس البلدية عنصري وكل حكومة إسرائيل عنصرية".

("الأناضول")

من جهتها قالت مجموعة "القدس حرة" اليسارية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم انضممنا مرة أخرى إلى الكفاح الطويل الذي تخوضه العائلات من وادي قدوم في سلوان ضد هدم منازلهم وحياتهم".

("الأناضول")

وأضافت: "تصر البلدية على التدمير والإخلاء والقمع، بدلا من التخطيط لمدينة لنا جميعًا. تعيش 14 عائلة في هذا المبنى الذي ظل قائما منذ 8 سنوات. من غير المقبول محاولة تدميره، يكفي تدمير".

وتقيّد سلطات الاحتلال بالقدس البناء الفلسطيني في الوقت الذي تكثف عمليات البناء الاستيطاني، سعيا لتهويد المدينة.

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي
#سياسة الهدم
#سلوان
#وادي قدوم

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات برصاص الاحتلال الحي في البيرة
إصابات برصاص الاحتلال الحي في البيرة

2022-12-06

الاحتلال يقرر إبقاء الأسير نائل البرغوثي بالسجن وقضاء محكوميته كاملة
الاحتلال يقرر إبقاء الأسير نائل البرغوثي بالسجن وقضاء محكوميته كاملة

2022-12-06

مطالبة بالتدخل لنقل أسير مصاب بالسرطان لمستشفى
مطالبة بالتدخل لنقل أسير مصاب بالسرطان لمستشفى

2022-12-06

الأكثر قراءة

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

2022-12-05
كيف سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة؟

كيف سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة؟

2022-12-05
صحيفة: كريستيانو رونالدو سينتقل للعب في الدوري السعودي

صحيفة: كريستيانو رونالدو سينتقل للعب في الدوري السعودي

2022-12-05
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وأمطار متفرقة مساء

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وأمطار متفرقة مساء

2022-12-05
مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

2022-12-05