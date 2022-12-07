مقتل شاب طعنا في نابلس

قتل شاب في مطلع الثلاثينيات من عمره فجر اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث ترجح الشرطة أن الشاب قتل عقب شجار، إذ تم اعتقال مشتبه لضلوعه في الحادثة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل شاب (34 عاما) داخل شقته فجرا، في مدينة نابلس.

ضحية جريمة القتل عميد منى

وأوضح أن الشرطة أوقفت شابا مصابا يشتبه فيه بارتكاب الجريمة.

وأعلن أن ضحية جرمية القتل يدعى عميد منى، حيث أصيب في 3 طعنات بالرأس والرقبة.

وارتفع معدل جرائم القتل المرتكبة في الضفة، بنسبة 29%، مقارنة بالعام الماضي، فيما قتل منذ بداية العام الجاري، 50 شخصا في جرائم قتل منفصلة.

وسجلت أعلى نسبة جرائم في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت جرائم مشابهة.

وتمكنت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة من كشف ملابسات 29 جريمة قتل، وإلقاء القبض على مرتكبيها،

علما أن بعض مرتكبي هذه الجرائم نكلوا بالضحايا.