الاحتلال يقتحم مكتب وزارة الثقافة الفلسطينيّة في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مكتب وزارة الثقافة الفلسطينية في جنين، وعبثت بمحتوياته، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستنكرت وزارة الثقافة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتبها، وقالت في بيان صحافي، إن "قوات الاحتلال فجرت الباب الرئيسي وخربت بعض الأعمال الفنية والكتب الموجودة فيه، ما يعكس حقيقة هذا الاحتلال الهمجي وعدوانيته غير المسبوقة في التاريخ، فهو احتلال يقتل البشر والشجر والحجر والفن والحضارة".

عبث عناصر الاحتلال بمحتويات المكتب

وأكدت "ضرورة فضح جرائم الاحتلال التعسفية، وممارساته العنجهية بحق العمل الثقافي في فلسطين، ومحاولات محو الذاكرة وتغيير معالم المكان وتهويده".

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يحاول إشعال المنطقة بجرائمه

وفي سياق ذي صلة، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إشعال المنطقة، من خلال مواصلة جرائمها، بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في أقل من 24 ساعة، بحسب "وفا".

وندد أبو ردينة باستشهاد الفلسطينيين الأربعة، وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي "مسؤولية التصعيد الخطير". وقال إن "التصعيد الإسرائيلي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وتفجر الأوضاع".

الشهداء طارق الدمج، وصدقي زكارنة، وعطا شلبي.

وأضاف أبو ردينة: "حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له شعبنا، والتوسع الاستيطاني، الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية".

وتابع: "هذه الجرائم تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات الدولية"، مشددا على أن "هذه السياسة التصعيدية بحق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه الخطيرة".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية، بـ"التوقف عن صمتها تجاه الجرائم الإسرائيلية، وتحويل اقوالها إلى أفعال".

وقال: "القيادة ستتخذ كل ما يلزم لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية الثابتة، وأن شعبنا سيبقى صامدا ثابتا فوق أرضه مهما كانت التحديات والجرائم".

اشتيّة: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

بدوره، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، المجتمع الدولي، إلى "توفير الحماية لشعبنا، في ظل استمرار الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية، واستباحة الدم الفلسطيني".

وطالب اشتية "بتقديم الجناة للعدالة الدولية"، معتبرا أن "شعورهم بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم، التي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة جنين ومخيمها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ومساء أمس أعلنت وزارة الصحة في بيان، استشهاد شاب شرقي رام الله.

الاحتلال يزيل العلم الفلسطيني عن مبنى مدرسة جنوب نابلس

وأزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، العلم الفلسطيني عن مبنى مدرسة اللبن الثانوية للبنات، جنوب نابلس، ووضعت مكانه علم إسرائيل.

ونقلت "وفا" عن مديرة المدرسة، عائشة نوباني، قولها إن "جنود الاحتلال تسللوا إلى سطح المدرسة فجرا، وأزالوا العلم الفلسطيني وعلقوا مكانه علم دولة الاحتلال".

وأشارت إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يزيل فيها الاحتلال العلم الفلسطيني عن سطح المدرسة، لكنها الأولى التي يتم استبداله بعلم الاحتلال".

ولاحقا، أظهرت صور إعادة العلم الفلسطيني إلى مكانه، وإزالع علم الاحتلال.