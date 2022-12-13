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الاحتلال يهدم بركسا وأسوارا بالقدس ويتوغل بغزة

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 09:54

الاحتلال يهدم بركسا وأسوارا بالقدس ويتوغل بغزة
توغل محدود للاحتلال شرق غزة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بركسا وأسوارا في بلدة الجيب قضاء القدس، فيما توغلت، آليات جيش الاحتلال بشكل محدود داخل الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال رئيس مجلس بلدي الجيب سامر عبد ربه إن "جرافات الاحتلال داهمت منطقة السهل، وهدمت بركسا في أرض زراعية تقدر مساحته بـ250 مترا، وأسوارا يعودان للمواطن سميح أبو دية".

وأشار إلى أن عملية الهدم استمرت لساعات في المنطقة المذكورة.

يذكر، أن الاحتلال هدم مشتلا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في منطقة حي "الخلالية" بالجيب.

وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هدمت آليات الاحتلال 15 منشأة لمقدسيين.

إلى ذلك، توغلت صباح اليوم الثلاثاء، آليات جيش الاحتلال بشكل محدود داخل الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووفقا لمصادر فلسطينية محلية، فإن 10 جرافات إسرائيلية توغلت في أراضي الفلسطينيين قرب السياج الأمني شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة، بينما توغلت 6 جرافات أخرى برفقة آليتي "ميركافا" وكباش قبالة منطقة "ملكة".

وتزامن ذلك مع إطلاق نار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة حدودية، إلى جانب إطلاق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتتوغل آليات الاحتلال بين الحين والآخر داخل أراضي قطاع غزة الحدودية، انطلاقا من مواقع الجيش العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع، ما يوقع أضرارا مادية وفي بعض الأحيان إصابات، ويعيق عمل المزارعين.

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#قطاع غزة
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#جرافات الاحتلال
#هدم
#بلدة الجيب
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