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الاحتلال يسلم جثمانيْ الشهيدين سلامة شرايعة وخالد عنبر

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 18:35

الاحتلال يسلم جثمانيْ الشهيدين سلامة شرايعة وخالد عنبر
عائلة أحد الشهيدين أثناء تسلم جثمان ابنها (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بتسليم جثمانيْ الشهيدين سلامة شرايعة من بلدة بيرزيت، وخالد عنبر من بلدة جفنا، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأن طواقمها تسلمت جثماني الشهيدين، ونقلا إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث سيتم دفنهما يوم غد، السبت، حسب ترتيب عائلتيهما.

واستشهد الشابان في 3 تشرين الأول/أكتوبر عقب استهداف قوات الاحتلال لمركبتهما بالرصاص الحي قرب مخيم الجلزون شمال رام، فيما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة آنذاك حيث اعتقل وأفرج عنها لاحقا.

واحتجز الاحتلال جثماني الشهيدين منذ ذلك الوقت قبل أن يتم تسليمهما اليوم.

ومع تسليم الجثمانين، تستمر سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين 117 فلسطينيا منذ العودة إلى سياسة الاحتجاز عام 2016، إضافة إلى 256 آخرين تحتجزهم منذ سنوات في مقابر الأرقام، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر منها، لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

بودكاست عرب 48

#سلامة شرايعة
#خالد عنبر
#جفنا
#قوات الاحتلال
#احتجاز جثامين الشهداء
#سلطات الاحتلال

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