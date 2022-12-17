استشهاد شقيقين إثر دهسهما عمدا جنوب نابلس

استشهد الشابان محمد ومهند يوسف مطير وهما شقيقان في العشرينيات من عمريهما، في حادث دهس متعمد، على شارع 60 قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء السبت.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن الشقيقين وهما من سكان مخيم قلنديا تعرضا لدهس متعمد من قبل مركبة إسرائيلية، خلال تواجدهما خارج مركبتهما لإصلاح عطل لحق بها.

الشهيدان محمد ومهند مطير

وحسب ما ورد عن إعلام محافظة القدس، فإن "المقدسي محمد يوسف مطير توفي فيما أصيب شقيقه مهند بجروح خطيرة نتيجة حادث سير متعمد من قبل مستوطن لاذ بالفرار قرب زعترة".

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا، زكريا فيالة، إن "الشقيقين محمد ومهند مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبة بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48".

وأفاد عماد مطير بأن "ابن عمه محمد من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهد على الفور بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند بجروح خطيرة للغاية في نفس الحادث"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن "الشقيقين تعرضا لعملية دهس من قبل مستوطن كان يقود مركبته بسرعة عالية قرب حاجز زعترة، أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق".

وقدمت طواقم طبية إسرائيلية العلاجات الأولية لثلاثة مصابين، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم في المكان متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأحيل المصاب الآخر، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، بيد أنه جرى إقرار استشهاده بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.