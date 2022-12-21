اشتباكات في نابلس تصديا لاقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال

وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة وعدة مناطق في نابلس، مساء الأربعاء، تصديا لاقتحامات مرتقبة للمستوطنين بحماية الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور بينها المنطقة الشرقية ومنطقة الضاحية وصولا إلى محيط مخيم بلاطة.

كما جاء في التفاصيل، أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع بشكل كثيف خلال اقتحامها لنابلس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومما يذكر أن اقتحام قوات الاحتلال لنابلس جاء تزامنا مع اقتحامات مرتقبة لقبر يوسف من قبل المستوطنين.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، مساء الأربعاء، في مخيم عين السلطان وسط مدينة أريحا.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مخيم عين السلطان وسط أريحا، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب مجموعة من الشبان الذين تواجدوا عند الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وأسفر ذلك عن إصابة أحد الشبان بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء الأربعاء، إثر مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال.

وقال رئيس مجلس قروي حوسان، محمد سباتين، إن "المواجهات اندلعت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا"؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

إلى ذلك، أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع عشرات أشتال الزيتون وهدمت غرفة زراعية في بلدة بتير غرب بيت لحم، مساء الأربعاء.

وقال رئيس بلدية بتير، زكي البطمة، إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخمار شرق البلدة، وجرفت أرض واقتلعت حوالي 30 شتلة زيتون تعود للمواطن أحمد مصطفى عوينة، كما هدمت غرفة زراعية للمواطن حسين خليل القيسي بحجة عدم الترخيص"؛ وفقا لما ورد في "وفا".

يشار إلى أن الاحتلال صعد من إجراءاته التعسفية في بتير، والتي تمثلت بتجريف أراض وهدم غرف زراعية وجدران استنادية.