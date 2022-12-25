عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اشتية: تهديدات حكومة نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 20:30

اشتية: تهديدات حكومة نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين
اشتية (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأحد، إن "تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين"، مشددا على أن الشعب يقف موحدا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "أقول لإخواني المحتفلين بالعيد المجيد: لا تخيفنا تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة، ونعلم علم اليقين أن الحكومات في إسرائيل جميعها حكومات متطرفة، ولكن قد تكون الحكومة القادمة أكثر تطرفا".

وتابع "رغم ذلك لا يخيفوننا بشيء، سنبقى على هذه الأرض صامدين وموحدين نناضل من أجل دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأكد أن "شعبنا الفلسطيني يقف موحدا في مواجهة الاحتلال وموحدا من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأعلن نتنياهو، مساء الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة مع حلفائه في معسكر اليمين، ومن المقرر أن تؤدي اليمين أمام الكنيست، الإثنين، بعد انتهاء ما يسمى بعيد الأنوار (الحانوكاة)، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وتوصل نتنياهو إلى اتفاقيات ائتلافية مع أحزاب معسكره "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراة"، بشأن آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

وهذه الاتفاقيات تتضمن بنودا تتعلق بتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وسن قوانين تستهدف الأسرى، بينها تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال.

وتتصاعد تحذيرات داخل وخارج إسرائيل من تداعيات سياسيات الحكومة المرتقبة، والتي توصف بأنها ستكون "الأكثر تطرفا" منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

بودكاست عرب 48

#محمد اشتية
#فلسطين
#إسرائيل
#نتنياهو
#الحكومة الإسرائيلية
#حكومة الاحتلال

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإهمال الطبي بحق الأسرى: نقل المحررة دينا جرادات للمستشفى
الإهمال الطبي بحق الأسرى: نقل المحررة دينا جرادات للمستشفى

2022-12-25

"لا اتفاق لقضاء الأسرى الأردنيين محكوميتاهم في بلادهم"
"لا اتفاق لقضاء الأسرى الأردنيين محكوميتاهم في بلادهم"

2022-12-25

"حركة باتجاه واحد": ترحيل قسري لفلسطينيين من الضفة لغزة
"حركة باتجاه واحد": ترحيل قسري لفلسطينيين من الضفة لغزة

2022-12-25

الأكثر قراءة

مقتل شاب في النقب

مقتل شاب في النقب

2022-12-24
الناصرة: الآلاف في المسيرة الاحتفالية بعيد الميلاد

الناصرة: الآلاف في المسيرة الاحتفالية بعيد الميلاد

2022-12-24
إسرائيل تعرض اتفاقا على 18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

إسرائيل تعرض اتفاقا على 18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

2022-12-24
حالة الطقس: جو بارد وتوقعات بزخات مطر خفيفة

حالة الطقس: جو بارد وتوقعات بزخات مطر خفيفة

2022-12-24
الاحتلال يقتحم قرى محافظة جنين واندلاع مواجهات.. اعتقالات برام الله والخليل وسلوان

الاحتلال يقتحم قرى محافظة جنين واندلاع مواجهات.. اعتقالات برام الله والخليل وسلوان

2022-12-24