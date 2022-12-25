اشتية: تهديدات حكومة نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأحد، إن "تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين"، مشددا على أن الشعب يقف موحدا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "أقول لإخواني المحتفلين بالعيد المجيد: لا تخيفنا تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة، ونعلم علم اليقين أن الحكومات في إسرائيل جميعها حكومات متطرفة، ولكن قد تكون الحكومة القادمة أكثر تطرفا".

وتابع "رغم ذلك لا يخيفوننا بشيء، سنبقى على هذه الأرض صامدين وموحدين نناضل من أجل دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأكد أن "شعبنا الفلسطيني يقف موحدا في مواجهة الاحتلال وموحدا من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأعلن نتنياهو، مساء الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة مع حلفائه في معسكر اليمين، ومن المقرر أن تؤدي اليمين أمام الكنيست، الإثنين، بعد انتهاء ما يسمى بعيد الأنوار (الحانوكاة)، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وتوصل نتنياهو إلى اتفاقيات ائتلافية مع أحزاب معسكره "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراة"، بشأن آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

وهذه الاتفاقيات تتضمن بنودا تتعلق بتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وسن قوانين تستهدف الأسرى، بينها تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال.

وتتصاعد تحذيرات داخل وخارج إسرائيل من تداعيات سياسيات الحكومة المرتقبة، والتي توصف بأنها ستكون "الأكثر تطرفا" منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.