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إرهاب المستوطنين يتصاعد: إحراق مركبات ومهاجمة منازل للفلسطينيين

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 07:54

إرهاب المستوطنين يتصاعد: إحراق مركبات ومهاجمة منازل للفلسطينيين
إضرام النار بـ3 مركبات في منطقة نابلس
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أقدمت عصابات من المستوطنين في ساعات متأخرة من الليل، على إحراق مركبتين ومهاجمة منازل للفلسطينيين على أطراف بلدة بورين قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وهاجمت عصابات المستوطنين السكان في بلدة بورين واحرقت مركبتين، كما واستهدفت في اعتداءاتها مركبة أخرى في قرية عوريف قضاء نابلس بعد أن هاجمت أحد المنازل.

وأقدم مستوطنون من مستوطنة "ايتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس بمهاجمة منازل السكان في أطراف بلدتي بورين ومادما.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا بأحراق مركبة تعود للمواطن احمد هندي، كما هاجموا مصنعا للباطون مقابل الجسر الواصل بين قريتي بورين ومادما.

في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال الحواجز على كافة مداخل مدينة نابلس ومنعوا الفلسطينيين من الدخول أو الخروج إلى نابلس.

ومساء الأحد، هاجم مستوطن مسنة فلسطينية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن مستوطنا اعتدى على مسنة مقدسية في أحد الشوارع قرب واد الجوز وطرحها أرضا، ولاذ بالفرار.

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