اعتقالات وعمليات إطلاق نار بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين ومواجهات في بعض المناطق، فيما بلغ عن عمليات إطلاق واستهداف للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق الخليل ونابلس وطولكرم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان خلال اقتحامها لعشرات المنازل وتفتيشها، حيث قامت بتحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وداهمت شرطة الاحتلال منزل الحاج محمد أحمد عطون والد النائب المقدسي المبعد قسرا أحمد عطون، في قرية صور باهر جنوب القدس، واعتقلت كلا من عصام عماد عطون وموسى زياد عطون ومحمد علي عطون، واستدعاء محمد عماد إبراهيم عطون للتحقيق، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب للمنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وفتشت عشرات المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما اعتقلت الأسير المحرر عبد الميثلوني، والأسير المحرر يزن لحلوح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر شادي صبوح من نابلس، وعبد الله علارية، وصلاح علارية من طولكرم، بينما من محافظة رام الله اعتقلت كل من: محمود علي زيبار من كوبر، ومحمد محمود وهيثم جمال أبو شريفة من مخيم الجلزون.

مقاومون يستهدفون مستوطنة وبرجا عسكريا قرب الخليل

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار، على مستوطنة "كرمي تسور"، وبرج عسكري لجيش الاحتلال في أراضي بلدة بيت أمر قضاء الخليل.

وتبنت كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح، عمليتي إطلاق النار في بيت آمر، والتي جاءت كما وصفته "انتقاماً للشهيد الأسير ناصر أبو حميد".

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب، إن إحدى خلاياها تمكنت من استهداف مستوطنة "كرمي تسور" وبرج عسكري للاحتلال بصليات كثيفة، وانسحب المقاومون من المكان.

مواجهات واعتقالات في بلدة بيت أمر

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال تخللها اعتقالات بعد اقتحام منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، على إثر عمليتي إطلاق النار في البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين، الذين ردوا بإلقاء قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" نحو الجيش في البلدة.

واعتقل جيش الاحتلال جاسم أبو عياش ونجله فؤاد، خلال اقتحام بلدة عصيدة.

إطلاق النار على مركبة للمستوطنين بنابلس

استهدف مقاومون قوة للاحتلال ومركبة مستوطنين، بعمليتي إطلاق نار في عدة مناطق بمدينة نابلس، تبنت إحداها مجموعات "عرين الأسود".

وأعلنت "عرين الأسود" عن تنفيذ "عملية مباغتة" واستهداف لسيارة مستوطنين على طريق مستوطنة "يتسهار"، مؤكدة وقوع إصابات دقيقة "لن يفصح عنها الاحتلال".

ووجهت "عرين الأسود" رسالة للاحتلال، في بيان مقتضب أن "أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنين إلى بيوتهم آمنين".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ المقاومون 14 عملا مقاوما في الضفة والقدس، استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، بينها سبع عمليات إطلاق نار، في ظل التصاعد المستمر الذي تشهده عمليات المقاومة في الآونة الأخيرة.