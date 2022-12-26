اقتحامات للأقصى وهدم ورشة صناعية بالخليل

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحراسة لجرافات وآليات الاحتلال التي قامت بهدم محل لقطع السيارات في مدينة الخليل.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، رغم الأجواء الباردة والماطرة.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد بالقدس والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وفي الضفة الغربية، هدمت جرافات آليات الاحتلال مبنى يضم ورشة لقطع غيارات السيارات على مدخل خربة قلقس في مدينة الخليل، لشاب من عائلة الأطرش.

وأفاد صاحب الورشة بهجت عدنان الأطرش، بأن آليات الاحتلال هدمت ورشته على مساحة 108 أمتار مربعة، على دوار خربة قلقس جنوب المدينة، بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم مستمرة في خربة قلقس، بدعوى البناء في منطقة مصنفة "ج" وتضيق على الفلسطينيين بغرض دفعهم على الهجرة القسرية.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون أخذ تصريح من سلطات الاحتلال، الذي يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية وحقوقية.

وخلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، نفذ الاحتلال ومستوطنوه 833 اعتداء بحق الفلسطينيين، تراوحت بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وهدم وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز.