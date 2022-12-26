عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اقتحامات للأقصى وهدم ورشة صناعية بالخليل

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 11:10

اقتحامات للأقصى وهدم ورشة صناعية بالخليل
تصاعد وتيرة الهدم في مسافر يطا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحراسة لجرافات وآليات الاحتلال التي قامت بهدم محل لقطع السيارات في مدينة الخليل.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، رغم الأجواء الباردة والماطرة.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد بالقدس والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وفي الضفة الغربية، هدمت جرافات آليات الاحتلال مبنى يضم ورشة لقطع غيارات السيارات على مدخل خربة قلقس في مدينة الخليل، لشاب من عائلة الأطرش.

وأفاد صاحب الورشة بهجت عدنان الأطرش، بأن آليات الاحتلال هدمت ورشته على مساحة 108 أمتار مربعة، على دوار خربة قلقس جنوب المدينة، بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم مستمرة في خربة قلقس، بدعوى البناء في منطقة مصنفة "ج" وتضيق على الفلسطينيين بغرض دفعهم على الهجرة القسرية.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون أخذ تصريح من سلطات الاحتلال، الذي يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية وحقوقية.

وخلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، نفذ الاحتلال ومستوطنوه 833 اعتداء بحق الفلسطينيين، تراوحت بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وهدم وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#الأقصى
#هدم
#اقتحامات
#مسافر يطا
#خربة قلقس

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يغرق عشرات المنازل بغزة
الاحتلال يغرق عشرات المنازل بغزة

2022-12-26

إرهاب المستوطنين يتصاعد: إحراق مركبات ومهاجمة منازل للفلسطينيين
إرهاب المستوطنين يتصاعد: إحراق مركبات ومهاجمة منازل للفلسطينيين

2022-12-26

اعتقالات وعمليات إطلاق نار بالضفة والقدس
اعتقالات وعمليات إطلاق نار بالضفة والقدس

2022-12-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد نهارا وماطر ليلا

حالة الطقس: بارد نهارا وماطر ليلا

2022-12-25
اعتقالات في الضفة واشتباكات قرب جنين

اعتقالات في الضفة واشتباكات قرب جنين

2022-12-25
استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو

استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو

2022-12-25
هدم ومصادرة ممتلكات في العراقيب

هدم ومصادرة ممتلكات في العراقيب

2022-12-25
انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

2022-12-25