بحلول العام الجديد: 14.3 مليون فلسطيني نصفهم يعيشون بالشتات

قدر عدد الفلسطينيين في مختلف بلدان العالم نحو 14.3 مليون مع نهاية عام 2022، منهم 5.4 مليون يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب تقرير سنوي أصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، اليوم الخميس، عيشة السنة الجديدة 2023.

يأتي ذلك، فيما يتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون مع نهاية عام 2022، وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود نحو 7.1 مليون لكل منهم، بحسب ما أفادت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عويض.

وأشار الإحصاء في التقرير إلى وجود 5.4 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4%، حيث يقيم أكثر من ثلثهم في غزة، إذ يعزل الحصار أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، فيما يعيش حوالي 1.7 مليون في أراضي 1948، بينما يعيش ما يقارب من 7 مليون فلسطيني في الشتات منهم ما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية.

وجاء في التقرير أن المجتمع الفلسطيني فتي بنسبة 38%، إذ أن أكثر من ثلث سكانه دون 15 عاما، فيما تصل نسبة من تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، إلى نحو 3%، بواقع 4% في الضفة و3% في قطاع غزة.

وبحسب معطيات الإحصاء، انخفضت معدلات الخصوبة الكلية، خلال الفترة 2017-2019، إلى 4 مواليد، مقارنة مع 5 مواليد عام 1999.

وانخفض أيضا متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2021 مقارنة بـ 6 أفراد عام 2010، بواقع 5 أفراد في الضفة، و6 في قطاع غزة.

وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في دولة فلسطين 14 طفلا لكل ألف ولادة حية خلال الفترة 2015-2019، 15 في الضفة الغربية و14 في قطاع غزة.

ومن جانب آخر، بلغت معدلات وفيات الرضع 12 طفلا لكل ألف ولادة حية لنفس الفترة، 12 في الضفة الغربية و13 طفل في قطاع غزة.

وتشير البيانات إلى انخفاض في معدل وفيات الأطفال خلال العشرة سنوات السابقة إذ بلغ 15 طفلا لكل ألف ولادة حية.