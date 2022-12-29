وفاة طفل إثر غرقه في بركة لمياه الأمطار في زعترة

أعلن في بلدة زعترة، إلى الجنوب الشرقي من مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس، عن وفاة طفل إثر غرقه في بركة لتجميع مياه الأمطار.

وجاء في التفاصيل، أعلنت وفاة الطفل محمد أسامة أبو رميس (13 عاما)، والذي غرق في بركة لتجميع مياه الأمطار في برية زعترة، يوم أمس.

وكانت طواقم طبية من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد نقلت الطفل أبو رميس الذي غرق في بركة شرق بلدة زعترة إلى مستشفى في مدينة بيت لحم، حيث رقد للعلاج في العناية المركزة، ووصفت حالته بأنها بالغة الخطورة، بيد أن الأطباء أقروا وفاته، صباح اليوم.

وساد الحزن بين أقارب ضحية حادث الغرق، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل الأسرة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في فقدان ابنها.

يذكر أن ضحية الغرق محمد أسامة أبو رميس كان يدرس في مدرسة ذكور محمد سالم الذويب الأساسية بالصف السابع.