الاحتلال يخطر بوقف البناء بـ10 منازل بسلفيت

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل والبناء في عشرة منازل ومنشآت، في المنطقة الغربية لبلدة دير بلوط، غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال فتحات مياه في بردلة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل غالبيتها مأهولة بالسكان، و"بركس" لتربية الأبقار تعود ملكيته لعائلة عامر يوسف عبد الله، وصالة أفراح لعائلة جاسر راغب مصطفى.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، فتحات مياه تغذي الفلسطينيين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وشرعت بإغلاق فتحات مياه تغذي الفلسطينيين، بحجة أنها غير مرخصة.

كما داهمت قوات الاحتلال منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، بزعم البحث عن فتحات مياه غير مربوطة بعدادات. كما داهمت القوات منطقة الديوك وشن حملة تفتيش في المنطقة.

يذكر أن الفلسطينيين يعانون من نقص في مواردهم المائية المشروعة في الأغوار الشمالية، بسبب سياسة الاحتلال بالاستيلاء على مصادر المياه المختلفة.