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15 معتقلا بالضفة وعرين الأسود يستهدف حاجز حوارة

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 08:54

15 معتقلا بالضفة وعرين الأسود يستهدف حاجز حوارة
اقتحامات ليلية لمنازل الفلسطينيين بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة ومداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم أكثر من 15 فلسطينيا، خلال اقتحام عدة مدن ومناطق في الضفة، بينهم شقيق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وعدد من الأسرى المحررين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث احتجزت العشرات من قاطنيها وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية بزعم تقديم المساعدة للمقاومة.

واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس 4 فلسطينيين وهم، عميد الترياقي، مجاهد مبروكة، عمرو الشامي، والمحرر سامر أبو عياش.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كّلًّا من، المحرر فادي أبو عطية، رامي غازي عيد، معاذ جبارة، وجهاد أبو حميد، شقيق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشابين أحمد فرج، ومحمد عبد ربه من مخيم عايدة شمال المدينة.

وطالت الاعتقالات، الأسير المحرر يحيى حرب، ومحمد عمر عبد الرازق من سلفيت، ومحمد غطاشة، ونور أبو عيشة من الخليل، والشاب ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد من جنين.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس، عن استهداف حاجز حوارة العسكري، بالرصاص وانسحاب المقاومين بسلام، مشددين " العرين يحمل بجعبته المزيد".

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#مواجهات
#اعتقالات
#عرين الأسود
#الاحتلال

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