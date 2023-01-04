الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين محمد عمرو وأشرف هلسة

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء، لطواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية جثماني الشهيدان أشرف هلسة من بلدة السواحرة، ومحمد عمرو من مدينة حلحول بعد احتجاز جثامينهم ما يقارب العامين، على أن يعلن لاحقا عن موعد تشييع جثمانيهما.

يذكر أن الشهيد عمرو استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الأول من شباط/فبراير 2021، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال والمستوطنين قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطاني،

واستشهد هلسة برصاص الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في 17 آب/أغسطس 2020.

وطالب عائلة هلسة بتسليم جثمان نجلها أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) منذ عامين وأربعة أشهر، ولكن سلطات الاحتلال رفضت تسليمه للعائلة.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة إطلاق مجندة إسرائيلية الرصاص بشكل مباشر على عمرو (35 عاما)، رغم أنه لم يشكل خطرا حقيقيا على الجنود والمستوطنين المتواجدين خلف كتل اسمنتية.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 118 شهيدا فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال وداخل سجونه منذ عام 2016، بينما لا يزال أكثر من 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام.

ووفق المعطيات، فإن قائمة الشهداء المحتجزين منذ عام 2016 تضم 17 شهيدا من القدس وضواحيها، و27 من قطاع غزة، و15 من رام الله، و16 من جنين، و14 من الخليل، و8 من نابلس.