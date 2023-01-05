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اشتباكات ببلاطة و13 معتقلا بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 09:11

اشتباكات ببلاطة و13 معتقلا بالضفة والقدس
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وسط اشتباكات مسلحة في منطقة نابلس ومخيم بلاطة.

وأفاد نادي الأسير بان قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، كما أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد أن احتجزتهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال سامر البرغوثي، ونجله بلال، من بلدة بيت ريما قضاء رام الله، والتي شهدت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، إضافة إلى قصي قطش، ومحمد عمار من عين يبرود.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عباهرة بعد أن اقتحام القوات منزل عائلته في الحارة الشرقية، وصالح الياصيدي من مخيم الفارعة قرب طوباس.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الأسيرين المحررين، يوسف الخطيب، وصامد مطير، ووالده الجريح رائد فايز مطير، من مخيم قلنديا، وعيسى عطون.

ومن محافظة الخليل، الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي راتب ابحيص من بلدة يطا، وأشرف حسن العواودة من قرية كرمة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن عرايشي، بعد دهم منزله وتفتيشه، والعبث بمحتوياته.

واستشهد فتى فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مخيم بلاطة للاجئين، تخللها اشتباكات مع قوات الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، إن عامر أبو زيتون (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم.

وأسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، إحداها بالغة الخطورة، ومنع جيش الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى الإصابات.

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#الضفة الغربية
#القدس
#مخيم بلاطة
#اشتباكات
#اعتقالات

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