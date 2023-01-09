عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حادثا دهس: وفاة شاب متأثرا بإصابته قرب كفر قرع ومصرع طفل بجنين

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 20:40

حادثا دهس: وفاة شاب متأثرا بإصابته قرب كفر قرع ومصرع طفل بجنين
ضحية حادث الطرق، الشاب بكر غليون
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي الشاب بكر غليون (20 عاما)، وهو من باقة الشرقية، مساء اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بجراح تعرّض لها مساء أمس الأحد، قرب كفر قرع.

وكان غليون قد أُصيب بجراح خطيرة، إثر حادث دهس وقع على شارع رقم 65 بالقرب من كفر قرع، وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإسعافات الأوليةإليه، ليُنقَل بعيد ذلك إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، حيث أُقرّت وفاته.

وأوقفت الشرطة سائق السيارة، الضالع بالحادث، وهو من سكان مدينة باقة الغربية، للتحقيق معه بشأن الحادث.

مصرع طفل دهسا في جنين

وفي سياق ذي صلة، لقي طفل (3 أعوام) مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث دهس بمدينة جنين.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان صحافي، أن "غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث دعس في قرية رابا جنوب شرق جنين، وعلى الفور تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث".

وأضاف ارزيقات أن "الطفل تعرض للدهس من قبل أحد أفراد أسرته بالخطأ، أثناء تواجده أمام المنزل، الأمر الذي تسبب بمصرعه على الفور".

وتابع أنه تم "إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه"، مشيرا إلى أن "جثمان الطفل قد سلم إلى ذويه حسب الأصول".

بودكاست عرب 48

#بكر غليون
#حادث طرق
#باقة الشرقية
#جنين
#دعس
#دهس
#رابا

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل 70 أسيرا بينهم مروان البرغوثي إلى العزل المشدد في "نفحة"
نقل 70 أسيرا بينهم مروان البرغوثي إلى العزل المشدد في "نفحة"

2023-01-09

غزة: مسعفون يحتجون قرب السياج الحدودي على منع الاحتلال إدخال معدات طبية
غزة: مسعفون يحتجون قرب السياج الحدودي على منع الاحتلال إدخال معدات طبية

2023-01-09

اشتية ردا على عقوبات الاحتلال: لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال
اشتية ردا على عقوبات الاحتلال: لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال

2023-01-09

الأكثر قراءة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

2023-01-08
المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

2023-01-08
الاحتلال يسحب بطاقة

الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

2023-01-08
حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

2023-01-08
هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

2023-01-08