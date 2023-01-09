حادثا دهس: وفاة شاب متأثرا بإصابته قرب كفر قرع ومصرع طفل بجنين

توفي الشاب بكر غليون (20 عاما)، وهو من باقة الشرقية، مساء اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بجراح تعرّض لها مساء أمس الأحد، قرب كفر قرع.

وكان غليون قد أُصيب بجراح خطيرة، إثر حادث دهس وقع على شارع رقم 65 بالقرب من كفر قرع، وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإسعافات الأوليةإليه، ليُنقَل بعيد ذلك إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، حيث أُقرّت وفاته.

وأوقفت الشرطة سائق السيارة، الضالع بالحادث، وهو من سكان مدينة باقة الغربية، للتحقيق معه بشأن الحادث.

مصرع طفل دهسا في جنين

وفي سياق ذي صلة، لقي طفل (3 أعوام) مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث دهس بمدينة جنين.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان صحافي، أن "غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث دعس في قرية رابا جنوب شرق جنين، وعلى الفور تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث".

وأضاف ارزيقات أن "الطفل تعرض للدهس من قبل أحد أفراد أسرته بالخطأ، أثناء تواجده أمام المنزل، الأمر الذي تسبب بمصرعه على الفور".

وتابع أنه تم "إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه"، مشيرا إلى أن "جثمان الطفل قد سلم إلى ذويه حسب الأصول".