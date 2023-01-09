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غزة: مسعفون يحتجون قرب السياج الحدودي على منع الاحتلال إدخال معدات طبية

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 16:06

غزة: مسعفون يحتجون قرب السياج الحدودي على منع الاحتلال إدخال معدات طبية
قافلة مركبات إسعاف احتجاجا على إجراءات الاحتلال (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر عشرات المسعفين الفلسطينيين اليوم، الإثنين، قرب السياج الحدودي مع إسرائيل احتجاجا على منع الأخيرة إدخال معدات طبية لا غنى عنها إلى القطاع المحاصر.

ورفع المتظاهرون ومعظمهم من المسعفين يافطات كتب على اثنتين منها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية "منع إدخال الأجهزة الطبية إمعان بالموت البطيء لمرضى غزة" و"بسبب الحصار، الأجهزة الطبية متهالكة ولا تلبي احتياجات المرضى".

ووصل المسعفون إلى الحدود الشرقية لمدينة غزة في قافلة من نحو 25 سيارة إسعاف.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة، فإن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة تتيح تشخيص أمراض العظام والكسور، وجهاز قسطرة لمرضى الجلطات وجهاز أشعة وتصوير مرضى العناية المكثفة.

وحذر القدرة من أن الإجراءات الإسرائيلية "تعرض مرضى الأورام (السرطانية) والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعناية المركزة لمخاطر صحية" ناهيك عن منع إدخال قطع غيار الأجهزة المتعطلة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة فإن العراقيل الإسرائيلية مستمرة منذ مطلع العام الماضي 2022.

ويعيش في قطاع غزة 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدد تفرضه إسرائيل منذ العام 2007.

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#قطاع غزة
#الاحتلال
#حصار غزة
#إسرائيل
#معدات طبية

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