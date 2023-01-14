12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام إلى 12 بينهم 3 أطفال، وذلك بعد أن استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال، فجر اليوم السبت.

واستشهد، فجر اليوم السبت، 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اثنان منهم استُشهدا عند مدخل بلدة جبع، جنوبي جنين، وهما، عز الدين حمامرة وأمجد خليلية، واستشهد شاب ثالث وهو يزن سامر الجعبري، أيضًا من منطقة جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال كان قد أصيب في بداية العام الجديد.

أثر استهداف سيارة الشهيدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية بالرصاص (Gettyimages)

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة ‘ترسلة‘ المخلاة، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، اطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "قوات الاحتلال، أطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها".

موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة يقع على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة الإخلاء أحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.

الشهيدان عز الدين حمامرة وأمجد خليلية

وفي ذات السياق، أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فجر اليوم السبت، عن استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب الجعبري قد أصيب في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.

الشهيد يزن سامر الجعبري

وباستشهاد ثلاثة الشبان ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 شهيدا منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.