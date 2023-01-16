قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمشاركة عباس

يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي تعقد، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أتت مشاركته بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، في العاصمة المصرية القاهرة، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر السفير اللوح عن شكره لمصر، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وللملك عبد الله الثاني لمشاركته ودعمه لعقد هذه القمة، ودفاعه الدائم في كافة المحافل عن سيادة دولة فلسطين ومدينة القدس ومقدساتها، مجددا التأكيد أن دولة فلسطين تتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.