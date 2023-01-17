مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقام العديد من المستوطنين بأداء شعائر تلمودية في ساحات الحرم، دون أن يمنعهم عناصر شرطة الاحتلال من ذلك، وسبق أن أدى العديد من المستوطنين طقوسا تلمودية، تمثلت بما يعرف بـ "السجود الملحمي"، بالقرب من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقبيل الاقتحامات، نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن 169 متوسطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وبعضهم قام بطقوس تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت هويات جميع المصلين الوافدين لأداء صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيون دعواتهم إلى ضرورة الحشد والرباط في القدس والأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"ومنظمات الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.