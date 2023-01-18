اعتقالات خلال مداهمات ومواجهات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات تخللتها مواجهات في بعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت المداهمات في محافظة الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل عاثت بها خرابا بعد احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات داهمت العديد من المنازل في الضفة، حيث اعتقلت عددا من الشبان، كما تم ضبط أسلحة وذخيرة ووسائل قتالية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف الطيطي، وأكرم أبو هشهش، وأحمد كمال أبو طعيمة، ووعد البدوي، وفراس براهمية، وأمير غطاش، وأنس أكرم أبو هشهش، ومحمد هاني الخطيب، وجواد هديب، وجميعهم من مخيم الفوار.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة بيت عوا، وهم: محمود رزق عيسى المسالمة، ولؤي سمير عيسى أبو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، واقتادتهم بعد ان عاثت بمحتويات منازلهم خرابا، إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمود ماهر ثلجي، ومأمون محمود حامد من سلواد، وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة هاشم خلوف من برقين، وعمر الهاشم من قباطية.

وشهدت بلدة قباطية اشتباكا مسلحا خلال اقتحام البلدة، في حين داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين عمام وبكر بني عودة في بلدة طمون.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال بلال جادو من مخيم عايدة، ومراد حيان طقاطقة من أم سلمونة، ومراد محمود الشيخ من بلدة مراح براح.

وفي نابلس، داهمت آليات الاحتلال بلدة روجيب، واقتحمت 3 منازل تعود إلى أيمن خرمه، ومحمد حنون، وهاني حشاش وجميعهم مخيم بلاطة، وتركت خرابا كبيرا في المنازل، وذلك بعد تحقيق واستجواب ميداني.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 43 إصابة، خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، في منطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس، نتيجة المواجهات والأحداث التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت الجمعية أن طواقمها قدمت الإسعاف لإصابة دهس من قبل آلية عسكرية إسرائيلية، ونقلتها إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وأضافت في بيان لها "تعاملت طواقمنا مع إصابة بقنبلة غاز في القدم، أسفرت عن كسر، قبل نقلها إلى مستشفى رفيديا، بالإضافة لإصابة مطاط في الوجه نقلت أيضًا لرفيديا الحكومي".

وعالجت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر، وفق البيان، ميدانيا، 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و35 حالة اختناق بسبب استنشاق الغاز المُسيل للدموع.