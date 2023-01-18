الاحتلال يهدم 5 منشآت سكنية في أريحا والخليل

هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 5 منشآت فلسطينية سكنية وجدرانا إسمنتيا، في محافظتي الخليل والأغوار في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار، ثائر نجوم، إن جرافة تابعة للاحتلال برفقة قوات عسكرية معززة، اقتحمت الجفتلك وهدمت منشأتين للسكن، بعد 4 أشهر من تسلم أصحابها بلاغات بالهدم، ويعود المسكنان لعائلتي أحمد أبو فلاح وهو أسير في سجون الاحتلال، وأبو سعود الكعابنة.

وفي محافظة الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء، كما دمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى في بلدة الرماضين.

وقال أحمد فريجات، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة عرب الفريجات جنوب الرماضين، وهدمت بالجرافات منزلا لعائلة يحيى ابو قويدر تبلغ مساحته (200 متر مربع)، جزء منه مأهول يأوي عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، والجزء الآخر قيد الإنشاء والتأهيل، كما هدمت السور المحيط بالمنزل ودمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأوضح نائب رئيس بلدية الرماضين شحدة الشعور، أن قوة من جيش الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء يعود لأحد فلسطيني الداخل، وتم بناءه منذ فترة قصيرة.

وطالت عمليات الهدم جدارا إسمنتيا يحيط بالمنزل، علما أن الاحتلال أخطر قرابة 30 منزلا بالهدم في ذات المنطقة، وهي معرضة للهدم بحجة البناء دون ترخيص وفي منطقة مصنفة "ج".