مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقطعون 350 شجرة زيتون بقلقيلية

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت مجموعة من المستوطنين بقطع نحو 350 شجرة زيتون من أراضي قرية جيت، شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد أحمد فاروق السدة، بأن مستوطنين من "كدوميم"، قطعوا من أرض شقيقه الواقعة في منطقة وعرة بير الزاغ جنوب البلدة، 350 شجرة زيتون تزيد أعمارها على 13 عاما.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين ارتفعت وتيرتها مؤخرا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 833 اعتداءً خلال العام الماضي 2022.

وعلى صعيد اقتحامات المستوطنين للأقصى، ذكرت دائرة الأوقاف أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا تلمودية.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وجدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"منظمات الهيكل" المزعوم.

دعوات لافتحامات جماعية للأقصى

وأعلن اتحاد "منظمات الهيكل" عن اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بدابة "شهر شباط العبري"، الذي يوافق 23 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأضافت "منظمات الهيكل" بداية كل شهر عبري، ضمن خطتها واقتحاماتها المركزية للمسجد الأقصى، بهدف تكثيف الاقتحامات، وخلق مواسم جديدة لتهويد المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

الاحتلال يعتقل طفلا مقدسيا بزعم نيته الطعن

اعتقلت شرطة الاحتلال اعتقلت طفلا مقدسيا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت طفلا (13 عاًا) من العيسوية بزعم حمله سكينا ونيته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.

ونقلت شرطة الاحتلال الطفل إلى التحقيق، فيما سيقدم اليوم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقاله.