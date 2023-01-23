احتجاجات الموظفين بـ"أونروا": إضراب بالضفة وتعليق جزئي بغزة

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين، في مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بينما تقرر تعليق الدوام جزئيا في كافة مدارس "أونروا" بقطاع غزة، وذلك في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله عن العمل.

وأوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء الماضي، رئيس اتحاد العاملين فيها بالضفة الغربية جمال عبد الله عن العمل.

وفي أعقاب ذلك أعلن اتحاد العاملين العرب في "أونروا" بالضفة، عن البدء بخطوات احتجاجية، محذرا أن أي تصعيد وتعنت من إدارة الوكالة، سيقابل بتصعيد آخر من الاتحاد، وقد يصل إلى إضراب مفتوح يطال كل الخدمات.

وقال رئيس اتحاد العاملين العرب في "أونروا" بالضفة، جمال عبد الله في في بيان لوسائل الإعلام إن الإضراب في جميع محافظات الضفة سيكون شاملا ومفتوحًا، في حين سيكون التعليق بغزة لمدة ساعتين تأييدا وإسنادا لإضراب الضفة، إلى حين الوصول لحل مع إدارة "أونروا"، وتعهدها بحقوق الموظفين.

وأوضح عبد الله في بيانه أن المطالب تتمثل بزيادة رواتب العاملين في الضفة، بناء على مسح أظهر حاجة الموظفين لزيادة الرواتب، لافتا إلى أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع إدارة "أونروا" بهذا الأمر.

وتابع أن إدارة "أونروا" بدلا من إنصاف الموظفين تجرأت على أعضاء الاتحاد بالخصم من الرواتب، وأوقفت رئيس الاتحاد.

وأشار، إلى الاتفاقيات المسبقة، حيث في عام 2014 كان هناك اتفاق على زيادة في الرواتب بنسبة 9% مبلغ 50 دينار أردني، وفي عام 2018 زيادة 5%، واتفاق في عام 2019 على علاوة لموظفي "أونروا" في الضفة، مضيفاً "جميع هذه الاتفاقيات لم تطبق ولم تحترم، ما أدى لانفجار الوضع".

وأوضح عبد الله، أن هناك تدخلات تجري من قبل وزارة العمل، والنقابات، معربا عن أمله بأن تحل الإشكاليات وألا يطول أمد الإضراب وأن تجلس إدارة "أونروا" للحوار، والخروج بنتائج جيدة.