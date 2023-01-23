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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بحادث طرق ذاتي برام الله

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 09:17

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بحادث طرق ذاتي برام الله
المربوع وسيم المربوع من سكان مخيم الأمعري.(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شاب (19 عاما)، مصرعه، وأصيب 3 فلسطينيين آخرين، اليوم الإثنين، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من قرية عين عريك غرب محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ضحية حادث الطرق الذاتي هو وسيم المربوع من سكان مخيم الأمعري.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرط الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبعد ورود اشارة تفيد بوقوع حادث طرق ذاتي لمركبة، تبين فيما بعد أنها غير قانونية بالقرب من قرية عين عريك، على الفور توجهت دورية المرور للمكان وطواقم الإسعاف والدفاع المدني، وتم تقديم الإسعافات الميدانية ونقل المصابين لمجمع فلسطين الطبي للعلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.

وناشد ارزيقات المواطنين بمنع أبنائهم من اقتناء وقيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين وتفاديا لخسارة المزيد من الأرواح والإصابات.

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