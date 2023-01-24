مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، حيث اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في نابلس ومخيم بلاطة.

وأفاد نادي الأسير بشن قوات احتلال مداهمات وتفتيشات لعشرات المنازل في الضفة والعبث بمحتوياتها بعد احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية التي شهدتها نابلس فجر اليوم الثلاثاء، ️اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة العامود، ودهمت منزل عائلة الأسير المحرر محمد صبحي طبنجة، وطالبت عائلته بتسليم نفسه.

واقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال، مخيم بلاطة شرقي نابلس، ودهمت منزلي الوزير والأغبر، قبل اعتقال الشابين علاء الوزير وصدقي الأغبر.

وتخلل الاقتحامين اشتباكات مسلحة، استهدف خلالها مسلحون قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي خلة العامود، ومخيم بلاطة.

وتجددت في ساعات متأخرة من الليل عمليات إطلاق النار التي تستهدف مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة الخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن مسلحين أطلقوا النار على المستوطنة، وانسحبوا، بينما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في المنطقة عقب العملية.

ولفتت المصادر النظر إلى أن المسلحين استهدفوا آليات الاحتلال العسكرية بالرصاص خلال اقتحامها لبلدة بيت أمر في منطقة "ظهر البراهيش".

وشدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية قرب بلدة دير شرف، قبل أن يعتقل 4 فلسطينيين من محافظات، طوباس ونابلس وجنين.

واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية أطراف بلدة دير شرف، بالقرب من المفرق المؤدي إلى محافظتي جنين وطولكرم، وشرعت بتفتيش المركبات الفلسطينية.

واعتقل جيش الاحتلال 4 فلسطينيين، بينهم محام، عقب تفتيش مركباتهم على مدخل بلدة دير شرف.

وذكر نادي الأسير بأن المعتقلين هم: المحامي بهاء بشارات من بلدة طمون، ويحيى أبو سالم وصالح الكردي من نابلس، ومعتصم المصري من جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 عملا مقاوماً في الضفة، تنوعت ما بين إطلاق نار وتصدي لاعتداءات المستوطنين ومواجهات متفرقة.

ونوه المركز إلى وجود 8 عمليات إطلاق نار، وتصدي لـ 4 اعتداءات للمستوطنين، واندلاع مواجهات في 15 نقطة تماس تخللها إلقاء حجارة.