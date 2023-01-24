وفاة عامل على حاجز الجلمة إثر نوبة قلبية

توفي العامل الفلسطيني صالح عبد اللطيف أبو الرب (67 عاما) من قرية جلبون، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بنوبة قلبية على حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين في الضفة الغربية المحتلة.

المرحوم صالح عبد اللطيف أبو الرب

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن العامل أبو الرب وقع أرضا أثناء توجهه للعمل داخل أراضي عام الـ1948، ونقل لإحدى المستشفيات، لكن الأطباء أعلنوا وفاته لاحقا.

ونعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين وفاة العامل من جلبون على حاجز الجلمة، قائلا "توفي العامل صالح عبد اللطيف أبو الرب من قرية جلبون شرقي جنين على حاجز الجلمة فجر اليوم، إثر تعرضه لسكة قلبية حادة إثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل، نقل على إثرها إلى المشفى الحكومي في جنين، حيث أكد الأطباء وفاته، وكان أبو الرب يعل في فرع البناء، وتوفي عن عمر يناهز 67 عام، وكان يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد".

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.