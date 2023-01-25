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الاحتلال يهدم منازل في أريحا

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 09:51

الاحتلال يهدم منازل في أريحا
تصاعد وتيرة الهدم في منطقة أريحا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منازل ومنشآت سكنية في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وطالت عمليات الهدم التي سبقتها انتشار لقوات الاحتلال وتعزيزات عسكرية في البلدة، حتى اللحظة 6 منازل ومنشآت سكنية، بالتزامن مع اغلاق المنطقة بشكل محكم، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مواقع الهدم.

ورجحت مصادر فلسطينية ارتفاع عدد المنشآت والمنازل الفلسطينية التي ستتعرض للهدم من قبل الاحتلال، استنادا إلى إخطارات إسرائيلية واعتداءات سابقة في الديوك التحتا.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

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#أريحا
#هدم الاحتلال
#إخطارات
#الديوك التحتا

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