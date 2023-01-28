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إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس والضفة

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 18:08

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس والضفة
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق في مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في ضواحي القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وفي بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، تخللها إطلاق الرصاص من قبل الجنود على المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم.

واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز نحو المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل برصاصة في قدمه أحيل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقرب بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس، أصيب شاب بقنبلة غاز والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة مجدل بني فاضل، عقب تصدي الأهالي لمستوطنين نصبوا خيما وكرفانات في أراضي البلدة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة أحدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بحالات اختناق".

وأشار دغلس إلى أن المستوطنين اعتدوا على مركبة إسعاف تابعة لبلدة قريوت وألحقوا أضرارا فيها.

وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

بودكاست عرب 48

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