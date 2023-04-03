خلال آذار: 25 اقتحاماَ للأقصى و42 حظرا للأذان بالإبراهيمي

وفقا لتقرير وزارة الأوقاف، فإن الاحتلال يواصل ملاحقة المرابطين، والتضييق على المعتكفين في المسجد الأقصى؛ بهدف تعكير أجواء شهر رمضان، والحد من الأعداد الغفيرة الّتي تقصد المسجد.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المسجد الأقصى في مدينة القدس 25 مرة، فيما منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 42 وقتًا في المسجد الإبراهيمي بالخليل خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بحسب تقرير صادر عن وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الإثنين.

ووفقا لتقرير وزارة الأوقاف، فإن الاحتلال يواصل ملاحقة المرابطين، والتضييق على المعتكفين في المسجد الأقصى؛ بهدف تعكير أجواء شهر رمضان، والحد من الأعداد الغفيرة الّتي تقصد المسجد.

وأكدت الوزارة أن المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى أدوا صلواتٍ تلمودية، في المنطقة الشّرقية منه، موضحة أنهم كثَّفوا انتهاكاتِهم لحرمة الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عدا عن أعمال الحفريّات الجارية أسفل ومحيط المسجد.

وأوضحت الأوقاف أن عضو الكنيست السابق إيهودا غليك، اقتحم برفقة عدد من المستوطنين المسجد الأقصى، وأدى صلوات تلمودية داخل باحاته.

وفي المسجد الإبراهيمي بالخليل، منعت سلطات الاحتلال الآذان في هذا الشهر 42 مرة، تزامنا مع استمرار أعمال الحفريات والمسار السياحي، وأعمال التّهويد خاصّة في بناء المصعد الكهربائي خدمة المستوطنين.

ووثقت الوزارة اعتداء قوات الاحتلال على مسجد قيطون في البلدة القديمة بالخليل، في حين أخطر الاحتلال مسجد بلال بن رباح-خشم الكرم في مدينة يطا، والمرافق التابعة له.

وأخطر الاحتلال أيضًا بهدم سبعة قبور في قرية البرج جنوب غرب الخليل، بحجة البناء في المنطقة المسماة "ج"، لكن وزارة الأوقاف أكدت في بيانها أن المقبرة مقامة على أراضٍ تتبع لها، ويستخدمها الفلسطينيون منذ عدة أعوام لدفن موتاهم.