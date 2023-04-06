نصرة للأقصى: إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس وقطاع غزة

تزامنت المسيرات مع فعاليات بدأت الليلة في مختلف المناطق الحدودية على مقربة من السياج الحدودي شرق غزة، بمشاركة العشرات من الشبان الذين أشعلوا الإطارات.

أصيب فلسطينيون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، مساء الأربعاء.

وفي غزة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال موجهات مع قوات الاحتلال بمناطق مختلفة من القطاع المحاصر.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق غزة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشارك الآلاف في مسيرات احتجاجية غاضبة خرجت من مختلف مدن قطاع غزة، من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا، وذلك تنديدا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى.

وتزامنت المسيرات مع فعاليات بدأت الليلة في مختلف المناطق الحدودية على مقربة من السياج الحدودي شرق غزة، بمشاركة العشرات من الشبان الذين أشعلوا الإطارات.

وهاجم جنود الاحتلال الشبان بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات بحالات اختناق، فيما جابت طائرات الاحتلال بدون طيار مختلف أجواء غزة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونشبت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب برصاص "التوتو" بالقدم وإصابة العشرات بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى منازلهم.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات في منطقة خربة الدير على الشارع الرئيسي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، ردا على اعتداء الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

وتركزت المواجهات على المدخل الرئيسي للبلدة، إذ أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة وبشكل عشوائي صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أطلق خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل بيبرس ناصر جوابرة (14 عاما) من أمام منزله.

وفي بلدة حوسان غرب بيت لحم، وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للبلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.