المستوطنون يغلقون مدخل رام الله والبيرة ويهاجمون قرية بالأغوار

عصابات المستوطنين تنفلت في الضفة بحماية قوات الاحتلال، ويهاجمون قرية في الأغوار ويعتدون على الفلسطينيين في منطقة رام الله، ويغلقون مدخل المدينة من جهة مستوطنة "بيت إيل".

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز، عصر اليوم، الجمعة، من جراء تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان شمال الضفة الغربية، فيما أغلقت مجموعة من المستوطنين مدخل مدينتي رام الله والبيرة، واعتدت مجموعة أخرى على أهالي قرية حمصة التحتا في الأغوار.

وأفاد مصادر فلسطينية بأن مسيرات منددة بالاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية خرجت ببلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية. وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات مطاطية، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن 6 شبان أصيبوا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالبلدة. وأشار شتيوي في بيان، إلى أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

بدورها، ذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت دجن وبيتا وقريوت في محافظة نابلس.

كما أفادت بتعامل طواقمها مع 3 إصابات في حلحلول وبيت أمر بينها إصابتين برصاص حي وأخرى بالمطاط، كما تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالكتف لشاب من الفارعة، وإصابة استنشاق غاز في بيت دجن.

وعلى صلة، أغلق عشرات المستوطنين من سكان مستوطنة "بيت أيل" أغلقوا مدخل مدينتي رام الله والبيرة بالحجارة والحاويات، ومنعوا الفلسطينيين من المرور، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي تتواجد في الموقع لحماية المستوطنين الذين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين

وفي وقت سابق اليوم، شن مستوطنون هجوما على قرية "حمصة التحتا" في الأغوار الشمالية شرق الضفة، وأحرقوا ممتلكات لفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين هاجموا قرية حمصه التحتا، ورشقوا المنازل بالحجارة وأضرموا النار في بعض الممتلكات.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين ينفذون أعمال عربدة في الموقع تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.