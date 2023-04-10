مستوطنون يقتحمون برك سليمان ويعربدون بالأغوار

صعد المستوطنون صعدوا في الفترة الأخيرة من اقتحاماتهم لمنطقة برك سليمان وأداء طقوس تلمودية، وسط استفزاز الفلسطينيين.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة ما بين بلدة أرطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن عددا كبيرا من المستوطنين اقتحموا منطقة برك سليمان بحماية من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

يذكر أن المستوطنين اقتحموا يوم أمس الأحد، منطقة برك سليمان وتمركزوا على البركتين الثانية والثالثة، وسط استفزاز الفلسطينيين القاطنين قرب المكان.

وصعد المستوطنون صعدوا في الفترة الأخيرة من اقتحاماتهم لمنطقة برك سليمان وأداء طقوس تلمودية، وسط استفزاز الفلسطينيين.

وتواجه المواقع الأثرية في الضفة الغربية محاولات من قبل الاحتلال بوضعها تحت إدارته، وتم اعتبار سبسطية جزءا من مستوطنة "شافيه شمرون" القريبة، وبات المستوطنون يحملون لوحات إرشادية كتب عليها، "الحديقة العامة سبسطية".

وقطع مستوطنون، أشجار كرمة في منطقة "خلة البلوطة"، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين قطعوا من أرضه الواقعة في منطقة "سميكة" بين مستوطنتي "ألون شفوت"، وجفعات حيش"، 180 شجرة عنب، إضافة إلى اقتلاع العشرات من زوايا الحديد، وتدمير بعضها.

وصعد المستوطنون في تجمع مستوطنة "غوش عصيون" من هجماتهم على الفلسطينيين القاطنين في مناطق خربة زكريا، وخلة البلوطة، وواد شخيت، وخلة عفانة، والشفا، التي تمثلت في رشق منازلهم ومركباتهم بالحجارة، واقتلاع أشجار العنب والزيتون.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، الطرق الترابية الفرعية قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن الاحتلال أغلق الطرق بالسواتر الترابية، لمنع حركة المواطنين من مدن الضفة إلى الأغوار والعكس.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز لليوم الثالث على التوالي، بعد مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجراحٍ بالغةِ الخطورة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة الأغوار.

وتشهد مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية منذ أيام حصارًا واجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.