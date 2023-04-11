اشتباكات مع الاحتلال في جنين ومخيمها

دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو أحياء الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، حيث نشرت قوات الاحتلال القناصة على الأسطح وداهمت بعض المنازل، وسط اشتباكات مسلحة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو أحياء الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، حيث نشرت قوات الاحتلال القناصة على الأسطح وداهمت بعض المنازل، وسط اشتباكات مسلحة.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات تجاه برقين وأطراف مخيم جنينن، حيث بلغ عن انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المطارد ماهر تركمان في جنين، وهو المتهم بتنفيذ عملية الأغوار الأولى مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير، حيث اعتقلت نجله أحمد، كما اعتقلت الشاب أحمد سوقية من جنين.

وحاصرت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، حيث سمع دوي اشتباكات في المكان.

ووفقا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من الشبان من داخل أحد المنازل في جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين نور وعبد الصقر من منزلهم في حي الجابريات في جنين.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن الهدف من اقتحام جنين ومخيمها اعتقال مجموعة من المطلوبين، تنسب لهم شبهات الانخراط بالمقاومة المسلحة والتخطيط لعمليات ضد قوات الجيش والمستوطنين.