الاحتلال يحتجز جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع

بحسب مصادر مطلعة، في هيئة الشؤون المدنية، فإن جهودا بذلت من قبل الجهات المختصة لاستعادة جثماني الشهيدين، إلا أن سلطات الاحتلال أصرت على احتجازهما ورفضت تسليمهما.

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حتى ساعات فجر اليوم الأربعاء، تسليم جثماني الشهيدين سعود عبد الله الطيطي، ومحمد غازي أبو ذراع، بعد أن كان جيش الاحتلال قتلهما في منطقة دير الحطب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر مطلعة، في هيئة الشؤون المدنية، فإن جهودا بذلت من قبل الجهات المختصة لاستعادة جثماني الشهيدين، إلا أن سلطات الاحتلال أصرت على احتجازهما ورفضت تسليمهما.

وأفاد فلسطينيون بسماعهم صوت تبادل لإطلاق النار على الطريق الالتفافي لمستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراض فلسطينية شرقي مدينة نابلس، قبل أن تصل قوات الاحتلال بأعداد كبيرة للمكان.

وزعم جيش الاحتلال أن الشهيدين وهما من سكان مخيم بلاطة، نفذا عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس، وأن قواته نصبت كمينا في المكان قبل أن يتم تصفيتهما.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مجموعة فلسطينية مسلحة "وقعت" في كمين نصبه جيش الاحتلال لها قرب مستوطنة "ألون موريه" قرب مدينة نابلس.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "الجيش الإسرائيلي نصب كمينا لمجموعة فلسطينية مسلحة أطلقت النار باتجاه مستوطنة "ألون موريه" قرب نابلس، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح، قبل أن يتمكن من الانسحاب من المكان".

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 101، بينهم 96 من الضفة الغربية، و2 من قطاع غزة، و3 من الداخل، علما أن من بين الشهداء 19 طفلا.

يشار إلى أنه ومنذ عودة الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بلغ عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى اليوم 114 شهيدا، بالإضافة إلى 256 جثمانا تحتجزهم في مقابر الأرقام.