الاحتلال يعتقل ثلاث مقدسيات قرب باب الأسباط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، المرابطات خديجة خويص وهنادي الحلواني ونفيسة خويص، خلال محاولتهن الدخول إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 فلسطينيات عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيات، بدعوى "محاولتهن الدخول إلى المسجد الأقصى رغم قرار إبعادهن عنه".

والمعتقلات وفق الشهود هنّ خديجة خويص وهنادي الحلواني ونفيسة خويص، وكان قد صدر بحقهنّ قرار الإبعاد من قبل قرار الاحتلال خلال الأحداث الأخيرة داخل المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآلاف شاركوا في أداء صلاة التراويح مساء الخميس، في باحات المسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس المحتلة توترًا عقب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى في 5 نيسان/ أبريل الجاري، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وأدّت اقتحامات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الضفة المحتلة واحتجاجات في مناطق الـ48، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسورية.