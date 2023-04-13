حسين الشيخ يلتقي المبعوث الأميركيّ في رام الله

أطلع الشيخ، عمرو، على آخر المستجدات السياسية والميدانية، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الخميس، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، في مكتب الأول بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلع الشيخ، عمرو، على آخر المستجدات السياسية والميدانية، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الشيخ خلال اللقاء، ضرورة التدخل الأميركي الفاعل والمؤثر في الضغط على إسرائيل، وإجبارها على وقف إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.