فلسطينيات | أخبار
13/04/2023 - 15:41

حسين الشيخ يلتقي المبعوث الأميركيّ في رام الله

أطلع الشيخ، عمرو، على آخر المستجدات السياسية والميدانية، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

حسين الشيخ يلتقي المبعوث الأميركيّ في رام الله

حسين الشيخ ("وفا")

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الخميس، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، في مكتب الأول بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلع الشيخ، عمرو، على آخر المستجدات السياسية والميدانية، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الشيخ خلال اللقاء، ضرورة التدخل الأميركي الفاعل والمؤثر في الضغط على إسرائيل، وإجبارها على وقف إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يقيّد عدد المشاركين في احتفالات الفصح في كنيسة القيامة: كنائس القدس: قيود غير مسبوقة
على صلة

الاحتلال يقيّد عدد المشاركين في احتفالات الفصح في كنيسة القيامة: كنائس القدس: قيود غير مسبوقة

وحضر اللقاء مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.

حسين الشيخ هادي عمرو الولايات المتحدة إسرائيل الاحتلال القدس التصعيد رمضان بايدن الإدارة الأميركية فلسطين الضفة الغربية

التعليقات