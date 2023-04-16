أمن السلطة الفلسطينية يواصل الاعتقالات السياسية بالضفة

وفقا لبيان لجنة الأهالي، فإن أجهزة السلطة تواصل اعتقال الطالب يزن فراشات رئيس نادي الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة الخليل، والشاب حسين عبد المجيد البرغوثي لليوم الـخامس، والشاب إياد أبو شمسية لليوم السادس.

تصاعدت انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث واصلت حملة الاعتقالات السياسية بحق المواطنين، رغم المطالبات بوقفها والإفراج عن المعتقلين في شهر رمضان، بحسب بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين.

واعتقلت أجهزة السلطة الشاب محمد منير، لليوم الـثالث، والناشط بشار بشير من بلدة إذنا، بالإضافة إلى الشاب علي كفينه لليوم الـرابع.

ووفقا لبيان لجنة الأهالي، فإن أجهزة السلطة تواصل اعتقال الطالب يزن فراشات رئيس نادي الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة الخليل، والشاب حسين عبد المجيد البرغوثي لليوم الـخامس، والشاب إياد أبو شمسية لليوم السادس.

ومدد وقائي السلطة في نابلس اعتقال الشاب صلاح الدين حافظ حمامي 15 يوما، وهو معتقل منذ 6 أيام، والشاب صهيب الشرباتي لليوم السادس.

وتعتقل أجهزة السلطة في نابلس لليوم الـسابع كلا من، الشاب براء سائد صوالحة، والشاب إيهاب محمد صوالحة، والشاب أحمد صادق شولي، إلى جانب الشابين لافي خير صوالحة، العسكري صباح صوالحة.

وتستمر أجهزة السلطة في اعتقال الطالب في كلية الهندسة بجامعة النجاح محمد ريحان لليوم الـتاسع، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عزالدين عصافرة، والشاب وسام صلاح لليوم العاشر، والمهندس أحمد غازي، والشاب أيمن عليوي لليوم الـ 11.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله منذ 18 يوما.

ولا تزال مخابرات السلطة تعتقل الأسير المحرر عمر بني عودة من طمون لليوم الـ 28، والمطارد موسى عطا الله لليوم الـ 115.

وبالرغم من إعلان الضابط في الأمن الوطني عماد عودة إضرابه عن الطعام، إلا أن استخبارات السلطة تواصل اعتقاله لليوم الـ 191، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ومع صدور قرارات قضائية بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية، فإن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقاله لليوم الـ 209 تواليا.