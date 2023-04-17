اعتقالات بالضفة وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالقدس

أطلق أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية النار تجاه شاب مقدسي، وذلك بزعم أنه كان يحاول إشعال النار في إحدى السيارات للمستوطنين في الحي الاستيطاني "نفي يعقوب" بمدينة القدس.

الاحتلال يحتجز عددا من الشبان بالقدس القديمة (فيسبوك)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما أصيب شاب مقدسي بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال، بزعم محاولته إشعال النار بسيارة للمستوطنين بالقدس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين حازم الشرحة، وحمزة العرب من بلدة دورا قضاء الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نضال دغلس، وذلك بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد شاهين ومحمد مازن حجازي، من منزليهما في حارة السعدية بالقدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة قرب معسكر الجبل وسط بلدة أبو ديس في القدس، فيما اقتحمت القوات بلدة صوريف، ومنطقة كريسة قضاء الخليل.

إلى ذلك، أطلق أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية النار تجاه شاب مقدسي، وذلك بزعم أنه كان يحاول إشعال النار في إحدى السيارات للمستوطنين في حي "نفي يعقوب" بمحيط بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.

وأصيب الشاب بجروح خطيرة، حيث نقل من قبل طواقم طبية إسرائيلية للعلاج.

وأكدت شرطة الاحتلال في بيان لها إصابة شاب مقدسي برصاص قواتها، وذلك بزعم إحراقه مركبة وإتلاف 10 مركبات أخرى في حي النبي يعقوب بالقدس، حيث زعمت تنفيذه ذلك على خلفية قومية.