120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى نحو 120 ألف مصلٍ، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى. كما توافد الفلسطينيون على الحرم الإبراهيمي في الخليل لأداء صلاة العيد، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة وسط أجواء احتفالية تعالت خلالها تكبيرات العيد.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في بيان مقتضب، إن أكثر من 120 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد.

وبدأ توافد الفلسطينيين إلى المسجد منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

ووزع فلسطينيون الحلوى على المصلين، الذين توافدوا الى المسجد.

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة وأزقتها في القدس المحتلة.

وشهدت شوارع مدينة القدس أزمات مرورية مع توافد المصلين إلى المسجد.

ومع انتهاء الصلاة، توجه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.

هذا وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها الاحتلال.

وقال رئيس حماية الحرم الإبراهيمي، مهند الجعبري، إن السلطات الإسرائيلية فتحت مرافق المسجد كافة أمام المصلين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد بأن آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة العيد في المسجد. وأشار إلى أن عشرات المستوطنين أدوا طقوس دينية في محيط المسجد، في محاولة منهم للتنغيص على المصلين.

وأدى الفلسطينيون صلاة العيد في المساجد والساحات العامة في كافة مدن وبلدات الضفة.

كما أدى آلاف الفلسطينيين المسلمين في قطاع غزة، صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات العامة.

وقبيل الصلاة وبعدها علت أصوات تكبيرات العيد من المصلين، الذين قدموا التهاني لبعضهم.

ووزع داخل المساجد الحلوى للمصلين والهدايا للأطفال.